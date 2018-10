Absurd und mit Tiefgang

Marburg Mit „Frohlein Jule und Mister Zolli - Die Hoffnung stirbt niemals“ zeigt das Theater Gegenstand ein Clown-Stück für Erwachsene. Der Vorhang hebt sich am Montag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der Waggonhalle in Marburg (Rudolf-Bultmann-Str. 2a).