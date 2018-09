Acht junge Leute starten ins Berufsleben

Acht junge Menschen sind in dem Dillenburger Familienunternehmen in den Beruf gestartet. Neben Mechatronikern, einem Industriekaufmann und einem Oberflächenbeschichter wurde auch ein dualer Student mit dem Studienfach Elektrotechnik in Kooperation mit der Universität Siegen eingestellt. Ausbildungsleiter Mario Hofmann, der die neuen Azubis und Studenten in den nächsten Jahren als erster Ansprechpartner begleiten wird, hieß die Jugendlichen willkommen.

In einer praktischen Einführung in die Elektrotechnik durften die Jugendlichen ihre gerade erlernten Kenntnisse am Elektro-Übungsboard testen und bekamen so einen Einblick in die technische Arbeit beim Technologieführer. Im Grundlagenlehrgang der Metalltechnik wurden unter anderem die wichtigsten Messmittel vorgestellt, die man bei der Arbeit mit Werkstoffen benötigt.

Veranstaltung im Kletterwald

Zusätzlich zu den technischen Lehrgängen besuchten die Neueinsteiger ein Seminar zum Thema Etikette, in dem sie lernten, wie man sich gegenüber Kollegen und Vorgesetzten richtig verhält und, in Kooperation mit der AOK, ein Seminar zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz, in dem Tipps zur Erhaltung der Gesundheit im Arbeitsalltag vermittelt wurden.

Für das älteste Industrieunternehmen in Hessen sind der Zusammenhalt im Team und der respektvolle Umgang miteinander sehr wichtig. Aus diesem Grund werden die Jugendlichen zusätzlich zu den bereits absolvierten Seminaren an einem Teambuilding Event im Wetzlarer Kletterwald teilnehmen. (red)