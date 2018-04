Adami steht an der Spitze

Außerdem gehören dem Vorstand an: 2. Vorsitzender: Martin Höchst, Kassenwartin: Kornelia Jung, Schriftführerin: Birgit Hähner, Jugendwart: Manfred Watz, Schießwart: Kai Kemmler, Pressewart: René Arabin und die Beisitzer Beate Suba und Holger Lotz.

Aktuell gehören 87 Personen dem Verein an. Vereinsmeister in der Disziplin Luftgewehr Auflage Herren wurde Fritz Adami, bei den Damen war es Karin Metzger.

Bei den Rundenwettkämpfen belegte die 1. Mannschaft in der Kreisklasse mit Inge de Witt, Alwin Heep und Erich Herrmann den 4. Platz. Die 2. Mannschaft in der Kreisklasse mit Karin Metzger, Manuela König und Fritz Adami belegte den 1. Platz. Mitglieder nahmen auch an den Bezirksmeisterschaften und am Pokalschießen im Schützenbezirk Mittelhessen teil. Dabei wurde Karin Metzger Bezirksmeisterin in der Disziplin Luftgewehr Auflage. Besonders hervorhob Adami das Engagement von Günther Metzger, der Schießberichte schreibt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte Markus Adami Kai Kemmler und in Abwesenheit Marcus Höhn und Udo Wilk. (ikr)