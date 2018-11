Adventliche Orgelmatineen

Dillenburg Die beliebte Reihe der adventlichen Orgelmatineen wird am Samstagmittag um 12 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu stattfinden. Kantor Joachim Dreher bietet damit Freunden der Orgelmusik in der Adventszeit wieder die Möglichkeit an, jeweils eine halbe Stunde lang adventliche Musik genießen zu können. Heuer musizieren am 1. Dezember Sebastian Munsch aus Burbach, am 8. Dezember Jutta Sode aus Brechen, am 15.Dezember Petra Denker, Kantorin der evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg und am 22. Dezember Joachim Dreher. Der Eintritt ist jeweils frei. (red)