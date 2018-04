Ältere brauchen mehr Eiweiß

Beim "Direkten Draht zum Mediziner" in der Gladenbacher Redaktion klingelte das Telefon ohne Pause. Die Ernährungsratschläge der beiden Spezialisten waren sehr gefragt.

Bei Älteren stellt sich der Stoffwechsel auf die Verarbeitung von Eiweiß um, weil das am schnellsten die notwendigen Stoffe liefert, erklärt Dr. Lingad, Chefarzt der Berglandklinik in Bad Endbach. Deshalb könne es passieren, dass viel Training zu weniger Muskelmasse führe, weil der Körper sich dort das Eiweiß holt. Auch bei Krankheit brauche der Körper vor allem Eiweiß.

Eine 80-jährige Angelburgerin möchte bei einer Körpergröße von 1,58 Metern ihr Gewicht von 74 Kilogramm halten. Sie hat im Alter zugenommen, berichtet sie. Aufgrund einer Laktoseintoleranz kann sie keine Milchprodukte essen.

Zu viel Training kann bei älteren Menschen die Muskeln eher abbauen, sagen die Spezialisten

Martina Naumann rät, außer zwei Fisch- und drei Fleischmahlzeiten in der Woche auch auf Sojaprodukte zurückzugreifen. "Die gibt es inzwischen in jedem Supermarkt und sie sind sehr gute Eiweißquellen", sagt sie. Auch Eiweißkonzentrate aus der Apotheke könnten helfen.

Eine 78-Jährige aus Breidenbach hat durch jahrelange Cortisoneinnahme Wassereinlagerungen und einen Bauch angesetzt. Wie kann sie das in den Griff bekommen?

Dr. Lingad betont, dass gerade bei einer chronischen Erkrankung der Eiweiß- und Energiehaushalt im Körper stimmen müsse. "Bei einer schweren Erkrankung baut der Körper Protein ab", erklärt er. Er rät zu viel Eiweiß und wenig Fett in der Nahrung und zu leichter Bewegung. "Lieber täglich eine halbe Stunde spazieren gehen, als zu viel machen", rät er. Martina Naumann rät dringend dazu, auch Kalzium zuzuführen und Vitamin D einzunehmen. "Sonst kann die dauerhafte Gabe von Cortison Ihre Osteoporose (Knochenschwund) verstärken."

Ein 70-jähriger Bad Endbacher stellt fest, dass er trotz dreimal drei Stunden Fitnesstraining in der Woche Muskeln abbaut und Fett ansetzt. "Wie kann das sein?" fragt er. "Dreimal drei Stunden Krafttraining sind zu viel", sagt Dr. Lingad. "Da baut der Körper eher ab." Er rät dem Anrufer, lieber drei- bis viermal in der Woche spazieren zu gehen oder leichtes Training für eine halbe Stunde zu machen. Außerdem leidet der Mann an starken Blutzuckerschwankungen, dem sogenannten Dumpingsyndrom.

"Essen Sie lieber öfter am Tag kleine Mengen, damit der Blutzucker nicht so stark schwankt", rät Martina Naumann. "Außerdem sollten Sie lieber Vollkornbrot als helle Brötchen, lieber ein Ei zum Frühstück als Marmelade essen." Sie rät auch zu Vollkornnudeln und viel Gemüse. "Kartoffeln und Reis sind nicht so gut, Sie sollten Kohlehydrate nur in Maßen essen", sagt sie.

Abnehmen möchte eine 82-Jährige aus Breitscheid, die bei 165 Zentimetern 75 Kilo wiegt. "Das ist ein Body-Mass-Index von 30, das ist in Ihrem Alter völlig in Ordnung", sagt Dr. Lingad. "Sie sollten es mit dem Abnehmen nicht übertreiben." Er rät zu regelmäßiger Bewegung.