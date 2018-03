Änderungen im Vorstand

1. Vorsitzender Thomas Henopp konnte nach sechsjähriger Amtszeit zufrieden feststellen, dass sich die Mitgliederzahl 2017 mit 336 konsolidiert hat.

Die Schwerpunkte liegen weiterhin im Bereich Laufen und Triathlon, aber auch die Angebote Tanz, Zumba, Yoga und Fit 55+ sind wichtige Bestandteile geworden.

Als Ausrichter des Lahnparklaufs, der alljährlich über 600 Ausdauersportler in die Domstadt zieht, hat sich Team Naunheim einen überregional guten Ruf erarbeitet. Als die herausragenden Projekte für 2018 wurden der Lahnparklauf am 26. August und das Marathonprojekt „Wetzlar goes Avignon“ herausgestellt.

Finanzvorstand Elke Heine konnte über eine solide Finanzlage berichten.

Henopp trat nicht mehr zur Wahl an, er wolle das Amt des 1. Vorsitzenden an einen Jüngeren abgeben. Nach einer Satzungsänderung wird der Verein nun von einem dreiköpfigen geschäftsführenden Vorstandsteam geführt. In dieses Team wurde Julian Schepp neu gewählt. Elke Heine und Markus Bourcarde, die dem alten Vorstand als Finanzvorstand und 2. Vorsitzender angehörten, stellten sich zur Wahl für das Vorstandsteam.

Für den erweiterten Vorstand wurden Sandra Schubert (Schriftführerin) sowie die Beisitzer Jens Keller (Verantwortlicher Organisation Lahnparklauf), Holger Schmidt (Vergnügung) und Thomas Henopp (Leiter der Geschäftsstelle) bestätigt. Aus persönlichen Gründen schieden Stefan-Uwe Best (Beisitzer), Judith Volk (Sportwart) und Marie-Jo Thüne (Abteilungsleiterin Laufen) aus.

Eine Erfolgsstory ist das Tanzangebot, das vergangenes Jahr 62 Paare genutzt haben

Im Jahresbericht für die Abteilung Laufen ging Marie-Jo Thüne nur am Rande auf die Erfolge des Teams bei Wettkämpfen ein. Alleine 47 mal wurde auf den Königsstrecken Marathon und Ultramarathon gefinished.

Mehr Zeit nahm das Thema „Spaß an der Bewegung – Spaß am Laufen“ ein. Besonders in der wettkampfarmen Zeit finden regelmäßig oder nach Absprache Landschaftsläufe statt. Neu war die Teilnahme am Spendenlauf zugunsten der Forschung zur Heilung von Querschnittslähmungen, dem „Wings for Life- Run“.

Das neue Angebot einer „Go slow Gruppe“ für Sportler, bei denen der Leistungsgedanke zweitrangig ist, die aber in der Gruppe entsprechend ihrem Leistungsvermögen Spaß an der Bewegung haben wollen, wurde gut angenommen.

Karsten Gürsch berichtete aus der Triathlonabteilung. Mit guten persönlichen Ergebnissen nahmen Teilnehmer des Teams an Ironman-Langdistanzrennen in Marseille, Lanzarote und Frankfurt teil. Mit 31 Sportlern beteiligte sich das Team an unterschiedlichen Wettkampfformaten. Spektakulär war der Durchmarsch der 2017 erstmals in der 4. Hessenliga des Hessischen Triathlonverbandes gestarteten Mannschaft zum Aufstieg in die 3. Liga.

2018 trainieren Athleten des Teams für Langdistanzrennen bei der Challange Roth, dem Ingolstadt Triathlon und den Ironmanveranstaltungen Ventouxman, Frankfurt und Kona, Hawaii.

Über die Fitnessangebote des Teams berichtete Claudia Bourcarde. Eine „Fit 55+“-Gruppe trifft sich regelmäßig dienstags um 18.30 Uhr. Yoga wird mittwochs um 20 Uhr im Gemeindezentrum. Zumba wird mit Erfolg fortgeführt. Zurzeit bestehen zwei Gruppen.

Eine Erfolgsstory ist auch das Tanzangebot. Unter der Leitung von Holger und Ludmilla Dolfen gab es zwei Discofoxkurse mit 30 Paaren und vier Standard- und Lateinkurse mit 32 Paaren. (red)