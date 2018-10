Ängste gemeinsam überwinden

Das Ergebnis war nun live im Cineplex zu sehen. Professorin Katja Becker, Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie Marburg, hofft, mit der „Sendung mit der Maus“ zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen beitragen zu können. Sie forderte auch das Fernsehen zu mehr Mut auf und lobte gleichzeitig den Mut der vier Kinder, die sich für die Sendung als Interviewpartner zur Verfügung gestellt hatten, um ihre Geschichte zu teilen. Sie seien „Mutmacher“ für andere Kinder.

So ruft die „Sendung mit der Maus“ unter dem Titel „Die unsichtbare Krankheit“ dazu auf, auch Krankheiten, die man nicht sehen kann, ernst zu nehmen, und erklärt kindgerecht, dass es dafür beispielsweise auch einen „Doktor für das Innenleben“ gebe. Becker hatte 2015 einen Brief an den WDR verfasst mit der Bitte, die „Sendung mit der Maus“ möge sich mit dem Thema psychischer Erkrankungen auseinandersetzen.

Sendung stößt auf großes Interesse

Laut Reporter Johannes Büchs ist es eher ungewöhnlich, dass der WDR solche Zuschriften tatsächlich in eine Sendung umsetzt. Die in Marburg aufgezeichnete Sendung sei eine ganz besondere. Es habe mit dem Team der Kinder- und Jugendpsychiatrie einen intensiven Austausch gegeben und er sei vor allem von der Offenheit und Authentizität der Kinder beeindruckt gewesen. Auch die vielfältigen Therapieangebote vor Ort wie Werken, Hundetherapie oder Malen, sowie das Einfühlungsvermögen der Ärzte hätten ihn fasziniert.

Angststörungen und andere psychische Erkrankungen seien leider immer noch ein Tabuthema in Deutschland. Umso mehr freue es Büchs, dass das Interesse an dieser Folge der „Sendung mit der Maus“ im Internet im Vorfeld im Netz sehr groß gewesen sei. Man habe viel Zuspruch und hervorragende Kritiken erhalten.

Im Film treten die vier interviewten Kinder als Comicfiguren auf, welche die Originalstimmen der Kinder erhalten haben. Die Kinder berichten im Film von ihren Problemen und dem Alltag in der Klinik. Eines der Mädchen habe Angst vor Hunden gehabt. Therapiehund Sammy mit seiner Hundeführerin Lisa Lindner hätte dazu beigetragen, dass sie ihre Ängste abbauen konnte – andere Kinder könnten das „bestimmt auch“ schaffen.

Die Oberärztin der Tagesklinik, Judith Smidt, erklärte kindgerecht, wie Angststörungen entstehen, was dabei im Gehirn abläuft und wie die Behandlungsoptionen aussehen. Ein anderes Kind berichtete im Film, es habe immer „viel geschlagen“ und „viel Ärger gehabt“. Nach dem Klinikaufenthalt sei der Junge ruhiger und netter geworden.

Einen Auftritt im Film haben auch das Monster „Fanta“, das die Ängste einer Patientin symbolisierte, sowie das „gute Monster Tip-Top“, das gegen die Ängste kämpfe. So könne laut Dr. Smidt für jedes Kind individuell eine Strategie zum Umgang mit der Erkrankung gefunden werden.

Wie für die „Sendung mit der Maus“ typisch, wird der Film immer wieder von kurzen Comics mit der Maus und dem blauen Elefanten unterbrochen. Kinobetreiberin Marion Closmann habe sich besonders gefreut, die Sendung in ihrem Kino vorführen zu können, da auch sie schon „mit der Maus aufgewachsen sei“. Der Saal war ausgebucht. Shehab (13) lobte die Sendung als „sehr interessant“. Er fand es gut, zu sehen, „wie das so ist“ in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Außerdem sei er ein großer Fan von Reporter Johannes Büchs. Laut Professorin Katja Becker leide „jeder Zehnte unter einer psychischen Erkrankung“.