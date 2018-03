Äpfel für die Kleinen und die Großen

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Dank der Ideen und des Zeitaufwands vieler – und dank des guten Wetters – war das zweite „Familienapfelfest“ des Gleiberger Obst- und Gartenbauvereins ein Erfolg. Vorsitzende Tanja Kleinhens war an der Hand-Apfelpresse zu erleben, wo es kostenlos frischen Apfelsaft gab. Eröffnet hatten das Fest in der Vereinsanlage Kinder der Kitas Schatzkiste und Finkenweg mit Apfelliedern. Kleinhens freute sich über das bunte Leben, die vielen Familien, über begeisterte Kinder und auch zahlreiche ältere Besucher. Der Verein hatte einen Apfelprobierstand aufgebaut und Fachleute zeigten, wie man Bäume pfropft. In der Pfanne bruzzelten über offenem Feuer Pfannkuchen, Apfelwaffeln gab es vom Dreheisen im mobilen Ofen. Björn Fernhomberg stellte Bienen und ihre Produkte vor. Wolfgang Irle ließ das Spinnrad surren. Die Seniorenwerkstatt half beim Bau von Insektenhotels und zwei Schafe ließen sich streicheln. Mit Äpfeln und Farbe gestalteten Kinder bunte Bilder. Die Feuerwehr lud zum Zielspritzen mit Handpumpe ein, es gab sportliche Angebote, Geschicklichkeitsspiele und Ponyreiten. (mo/Foto: Moos)