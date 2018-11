Ärger kocht in Diskussion hoch

Nachdem Bürgermeister Peter Kremer zur Einstimmung einige Bilder aus der Vergangenheit von Runzhausen gezeigt und dann die Mitarbeiter der Stadtverwaltung vorgestellt hatte, ging es ans „Eingemachte“.

So wies Kremer gleich ausdrücklich darauf hin, dass die Stadt nach den vom Land erhaltenen Entschuldungshilfen von rund 7,2 Millionen Euro auch weiter künftig sparen müsse.

Die Stadt befinde sich derzeit in einem neuen Programm, der Hessenkasse. Das Besondere an diesem Programm ist, dass bei der Entschuldung eine Eigenleistung verlangt wird, was erst einmal eine zusätzliche finanzielle Anstrengung der Stadt Gladenbach bedeutet. Im September dieses Jahres wurden bei der Hessenkasse rund 2,8 Millionen Euro abgelöst, damit sollen am Ende alle „echten Kassenkredite“ getilgt sein.

Bürgermeister Kremer: Sparen ist auch nach der Entschuldungshilfe weiter angesagt

Bei der Entschuldung müssen 50 Prozent von der Stadt geleistet werden, die andere Hälfte übernimmt das Land Hessen. Das bedeutet eine jährliche Summe von etwa 305 000 Euro. Das Programm besteht aus zwei Teilen, dem Kassenkreditentschuldungsprogramm und dem Investitionspaket.

Im Haushaltsplan 2019 werden sich die Hebesätze für die Gewerbesteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B nicht verändern, betonte Gladenbachs Bürgermeister. Da eine Fusion der Feuerwehren aus Runzhausen, Bellnhausen und Sinkershausen geplant ist, muss dafür ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden, was im Haushaltsplan veranschlagt sei. Im Jahr 2020 müsse laut Kremer in die „digitale Verwaltung“ investiert werden. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden im Landkreis Marburg-Biedenkopf, bei denen das schon passiert ist, solle die Kommunikation zwischen den Bürgern und der Verwaltung über das Internet ausgebaut werden. So sollen die Bürger in Zukunft bestimmte Anträge online stellen können, die dann von den Verwaltungsangestellten bearbeitet werden.

In der anschließenden Diskussionsrunde wies Ortsvorsteher Uwe Burk die Versammelten darauf hin, dass, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Wünsche des Ortsbeirats Runzhausen im Haushaltsplan 2019 nicht berücksichtigt wurden. Dazu stellte der Stadtverordnetenvorsteher Roland Petri klar, dass der Haushalt 2019 noch nicht beschlossen sei und es gegebenenfalls noch Änderungen gebe.

Für einigen Unmut unter den Runzhäusern sorgte, dass der Wunsch nach dem Bau einer Behindertentoilette im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) erneut wieder nicht beachtet wurde. Seit Jahren sei dies, ebenso wie der Anbau eines Wetterschutzes an die Friedhofshalle und die Erweiterung des Friedhofsgeländes, ein wichtiges Anliegen für die Bürger.

Es wurde außerdem darüber diskutiert, dass das geplante Bauland in der Straße „Grabenweg“ aufgrund des geringen Angebots seitens der Hessischen Landgesellschaft (HLG) zunächst keine Option sein. Kremer erläuterte hierzu, dass der Quadratmeterpreis, den die HLG den Grundstückseigentümern geboten hatte, deshalb gerechtfertigt sei, weil das Baugebiet erst noch erschlossen werden müsse und es somit noch viel Geld kosten würde.

Befürchtete Solaranlage an der Straße nach Rachelshausen kein vorrangiges Thema

Hans-Werner Roth, Mitglied des Ortsbeirats Runzhausen, kritisierte in diesem Zusammenhang die Vorgehensweise der Stadtverwaltung.

Die Besitzer seien lediglich von der Stadt angeschrieben worden, ein Gespräch mit allen Eigentümern gemeinsam mit den Verantwortlichen der Verwaltung habe nie stattgefunden. „Hätte man persönlich miteinander gesprochen, wäre eine Einigung denkbar gewesen“, erklärte Roth. Bürgermeister Kremer schloss nach diesem Hinweis ein zukünftiges Gespräch mit allen Beteiligten nicht aus. Das von den Bürgern angesprochene Thema Windkraftanlage an der Gemeindegrenze zwischen Dautphetal und Gladenbach hat laut Kremer nicht oberste Priorität.

Auch der befürchtete Bau einer Solaranlage rechts von der Landstraße L3288 in Richtung Rachelshausen sei derzeit kein vorrangiges Thema.

Des Weiteren wurde von den Einwohnern kritisiert, dass es ihnen seit längerer Zeit ein Anliegen ist, einen Radweg zwischen Dautphetal und Gladenbach zu bekommen. Dadurch könne der Verkehr, der sich laut Anwohnern der Straße „Am Spreth“ in den vergangenen zehn Jahren etwa verdoppelt hat, etwas verringert werden. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass die Gehwege durch das Parken der Lkw auf den Bürgersteigen beschädigt seien.

Die Anregungen und Wünsche nahm Bürgermeister Kremer zur Kenntnis und er versicherte, dass er diese künftig nicht außer Acht lassen werde.