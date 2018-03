Afrika-Tage bieten viel

Am ersten Samstag im Mai findet eine Benefizveranstaltung statt. Höhepunkt ist am nächsten Tag die zentrale Veranstaltung auf dem Konradsplatz am Landtor. Von 10 bis 18 Uhr stellen sich Vereine und Initiativen vor. Auch musikalische und kulinarische Akzente werden gesetzt. Der Weltladen, der Verein „Health for Uganda“ sowie die katholische Pfarrgemeinde „Heilig-Kreuz“ Weilburg haben ihre Mitwirkung zugesagt.

Ab 10.30 Uhr steht als ein Höhepunkt des Tages ein Gottesdienst mit dem Bischof Michael Msonganzila aus Musoma am Viktoriasee in Tansania an. Aktuell setzt sich der Rotary-Club Weilburg für die Schaffung eines Hauses für Kinder und Jugendliche in Musoma ein.

Erlös geht direkt an Projekt in Tansania

Der Erlös der Benefizveranstaltung am Samstag geht direkt in das Projekt. Auch weitere Akti­vitäten des Rotary-Clubs Weilburg mit Präsident Hans W. Mayer dienen der Förderung von Kindern und Jugendlichen am Viktoriasee in Tansania.

Alle, die sich an dem Afrika-Tag am Sonntag, 6. Mai, beteiligen möchten, können sich an Joachim Kinedt per E-Mail an joachim.kinedt(at)residenzbuch.de und auch an Hans-Peter Schick per E-Mail an h.p.schick(at)t-online.de wenden. (red)