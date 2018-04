Afrika unterstützen

Höhepunkt ist ab 10.30 Uhr ein Gottesdienst mit Bischof Michael Msonganzila aus Musoma in Tansania.

Für Speisen und Getränke aus Tansania ist ebenso gesorgt wie für afrikanische Musik. Der Weltladen Weilburg verkauft Produkte aus Tansania und Uganda. Die Evangelische Kirchengemeinde Wolfenhausen-Haintchen sammelt Brillen und Lederfußbälle. Zudem gibt es einen Bücherflohmarkt und weitere Aktionen. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Pfarrkirche „Heilig-Kreuz“ und auf dem Pfarrgelände statt.

Bereits am Samstag, 5. Mai, beginnt um 17 Uhr im Bürgerhaus in Waldhausen eine Benefizveranstaltung zugunsten des Kinderheims „Jipe Moyo“. An diesem Abend wird ein afrikanisches Vier-Gänge-Menü gereicht und es gibt eine moderierte Weinprobe. Afrikanische Musik sorgt für Unterhaltung. Der Erlös aus dem Eintritt in Höhe von 65 Euro pro Person kommt dem Kinderheim zugute. Bei Dieter Köster unter (01 73) 9 43 25 47 und per E-Mail an info(at)rc-weilburg.de sind ab sofort Anmeldungen für die Benefizveranstaltung möglich. (red)