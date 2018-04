Akkordeonklänge aus aller Welt

Marburg Unter dem Motto „Tough & Tender“ gibt die Berliner Musikerin, Komponistin und Weltreisende Cathrin Pfeifer in Marburg ein Konzert: Am Samstag, 14. April, spielt die „Verzauberin auf dem Akkordeon“ ab 20 Uhr im Turmcafé des Kaiser-Wilhelm-Turms auf Spiegelslust (Hermann-Bauer-Weg 2). Es sind tangoeske Walzerklänge, afrikanischer Blues, Shakti Rhythmen, Reggae, Flamenco- und Musette-Tanzmusik sowie Blues zu hören. Der Eintritt kostet 15 Euro. Reservierungen sind per E-Mail an info(at)spiegelslustturm.de oder telefonisch im Turmcafé unter: (0 64 21) 68 21 29 möglich. (red)