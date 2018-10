Akkordeonmusik ertönt in der Stadt

Das Eröffnungskonzert in der Musikschule (Schwanhof 68) am Freitag, 9. September, um 20 Uhr bestreitet Ihar Kvashevich, einer der besten Akkordeoninterpreten Weißrusslands. Zu hören sind Werke von Mozart, Tschaikowski und Bach, die er für das Akkordeon bearbeitet hat.

Am Samstag spielt ab 18 Uhr in der Elisabethkirche Lydie Auvray, die "Grande Dame des Akkordeons". Ihr Soloprogramm "Pour Plaisir" enthält Musette, Tango, Chanson, Weltmusik sowie Elemente des Jazz und der Klassik. Das Quartett "Viaggio" spielt am Sonntag, 11. September, ab 11 Uhr beim Ufercafé an der Lahn "imaginäre" Folklore mit Einflüssen aus Chanson, Jazz, Balkantunes und Arabesken mit Akkordeon, Klarinette, Bass und Perkussion.

Vielfältiges Workshop-Angebot

Solisten und Ensembles aus der Region spielen am Samstag, 10. September ab 12 Uhr auf der Straßenmusikbühne am Marktplatz. Aus einem reichhaltigen Angebot an Kursen können aktive Besucher wählen. So hält Lydie Auvray einen Workshop zum Thema Musette und Ihar Kvashevich widmet sich in seinem Kurs dem Übertragen von Barockmusik aufs Akkordeon. Irina Resch und Viktor Gräfenstein, Lehrende an der Musikschule Marburg, geben weitere Kurse für kleine und große Einsteiger ins Akkordeonspiel und geben Fortgeschrittenen wertvolle Tipps. Die Workshops finden samstags und sonntags in den Räumen der Musikschule, Am Schwanhof 68, statt. Das Programm sowie das Anmeldeformular gibt es auf www.akkordeon-festival-marburg.de.

Beim Akkordeon-Café am Sonntag um 16 Uhr trifft man sich nochmals in lockerer Atmosphäre und lässt das Festival gemeinsam ausklingen. Wer mag, kann gemeinsam oder solistisch die offene Bühne zum Auftreten nutzen.

Am Samstag gibt es ab 10 Uhr in der Musikschule die Möglichkeit, einen Instrumenten-Reparaturservice in Anspruch zu nehmen. Handzuginstrumentenmacher Meister Günther Pentenrieder checkt kostenlos mitgebrachte Akkordeons und erstellt ein Zertifikat über den Zustand der Instrumente. (red)