Aktionen in den Ferien

Am Dienstag, 9. Oktober, gibt es ein Breakdance-Schnuppertraining. Die Kosten betragen fünf Euro.

Am Mittwoch, 10. Oktober, sind die Mountainbiker zum gemeinsamen Biken auf dem Flowtrail in Bad Endbach eingeladen. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Café O-Läg in Gladenbach oder um 11.30 Uhr am Übungsparcours in Bad Endbach. Bis etwa 17 Uhr wird auf dem Flowtrail gefahren. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Am Donnerstag, 11. Oktober, fahren die Mountainbiker zum Bikepark Winterberg. Der Spaß kostet 20 Euro. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Café O-Läg, verladen die Bikes und fahren dann nach Winterberg. Um 17 Uhr wird die Heimreise angetreten.

Die Veranstaltungen können auf www.bsj.feripro.de gebucht werden. Fragen beantwortet Stadtjugendpfleger Karl Nickel unter (01 57) 58 25 73 05 und per E-Mail an k.nickel(at)gladenbach.de. (red)