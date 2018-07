Aktiv werden mit der AWO

Unter Leitung von Ute Schareina starten am 10. August (Freitag) zwei Kurse in der Familienbildungsstätte der AWO im Walkmühlenweg. Um 9 Uhr beginnt „Yoga für Einsteiger“, anschließend beginnt um 10.45 Uhr eine Beckenbodengymnastik. Die beiden Nähkurse „Nähen ist weit mehr als ein Hobby“ beginnen am 27. und 28. August (Montag und Dienstag) jeweils um 18.30 Uhr in der Familienbildungsstätte. Der Montags-Kurs richtet sich Anfänger und der Dienstags-Kurs an Fortgeschrittene.

„Aqua Zumba“ unter Leitung von Heike Morgenschweis beginnt am 15. September (Samstag) um 13.30 Uhr im Therapiebecken der Vitos-Klinik in Herborn.

Infos und Anmeldung: Christina Kahn (AWO), (0 27 72) 95 96 15, E-Mail: fbs(at)awo-lahn-dill.de. (red)