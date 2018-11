Aktive Waldkinder

Wetzlar Seit September gibt es eine Waldgruppe der städtischen Kindertagesstätte Wetzlar-Blasbach. Jetzt haben Kinder und Eltern im Blasbacher Forst aus Ästen und Zweigen einen Treffpunkt gebaut, der für den Morgenkreis und Geburtstagsfeiern dient. Die Waldgruppe für Kinder von vier bis sechs Jahren ist jeden Vormittag mit pädagogischen Fachkräften in der Natur unterwegs. Start und Ziel ist das Kitagebäude an der Hauptstraße, wodurch auch Kinder mit Ganztagesplatz an der Gruppe teilnehmen können. Anmeldungen zur Waldgruppe nimmt die Kita Blasbach unter & (06446) 2863 entgegen. (red/Foto: privat)