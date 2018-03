Alexander Fischer

Leiter der Sportredaktion

Nach dem Abitur in Gießen bei der Bundeswehr, danach Geographie und Politik (Diplom) in Gießen studiert. Nach dem Volontariat bei Wetzlardruck ein Jahr als Redakteur in Weilburg gearbeitet. Von 1986 bis 1989 Sportredakteur beim Gießener Anzeiger, von 1989 bis 1992 Nachrichtenredakteur bei der Zeitungsgruppe Lahn-Dill, seit 1. Juli 1993 Leiter der Sportredaktion des Hauses. Verheiratet, drei Kinder. Früher selbst Sportler, hat Tischtennis bei der TSG Wieseck, beim TTC Aßlar und beim NSC Watzenborn-Steinberg in der Oberliga, der Hessenliga, der Verbandsliga und der Gruppenliga gespielt. Als Jugendlicher unter anderem in der Hessenauswahl, hessischer Meister im Doppel und Zweiter der Südwestdeutschen Meisterschaften mit der Mannschaft und im Mixed.