Alfred Richter ist 60 Jahre dabei

So wurden Alfred Richter (für 60 Jahre), Gerhardt Bern­hardt (für 55 Jahre), Hans-Jörg Eisel, Hans Töltl, Detlef Erle, Gerd Heimann, Herbert Losert (alle für 50 Jahre), Oliver Pfeffer, Heiko Rabs, Lars Holzinger, Markus Töltl, Mar­kus Saitz, Stefan Lied, Andreas Börner (alle für 40 Jahre), Uwe Schweitzer, Michael Ahrens, Fabian Habich, Torben Schiebel, Dominik Weil, Christopher Guthardt, Adelheid Otto, Romina Schröder, Sandra Nordmann, Angela Rauh und Nadine Stahl (alle für 25 Jahre) ausgezeichnet.

In den Abteilungen läuft es ordentlich

Was es Neues aus den Abteilungen gibt, wussten die Spartenwarte zu berichten. Im Seniorenfußball sehe die sportliche Situation sehr gut aus. Das Saisonziel Klassenerhalt der beiden Teams der Spielgemeinschaft Oberlahn in der Kreisoberliga und in der Gruppe Nord der B-Liga wurde erreicht. Auch in der Tischtennisabteilung des TuS Kirschhofen sehe die sportliche Situation gut aus. In der Saison 2017/18 belegte die erste Mannschaft in der Grup­pe 2 der Kreisliga den zweiten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft erreichte den Klassenerhalt in der Gruppe 3 der ersten Kreisklasse. (red)