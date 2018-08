Alle Generationen sollen und wollen spielen

Am Freitag hat der Erste Kreisbeigeordnete Heinz Schreiber (Grüne) in Leun einen Bewilligungsbescheid über 46 300 Euro an Fördermitteln an Bürgermeister Björn Hartmann (CDU) übergeben. Bestimmt ist das Geld für den geplanten Mehrgenerationenspielplatz, der mit einem Investitionsvolumen von 70 000 Euro hinter dem Leuner Feuerwehrhaus entstehen soll. 40 000 Euro kommen dabei im Rahmen des Leader-Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums der Europäischen Union und der Rest vom Land Hessen.

„Die Idee kam 2012 aus dem Ortsbeirat und mit dem Bauamt wurde überlegt, wo man diesem Projekt seinen Standort geben könnte“, so Hartmann, der zur Übergabe neben Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius (SPD), Bauamtsleiter Stefan Putz und Leuns Ortsvorsteherin Brigitte Krug (CDU) auch den stellvertretenden Vorsitzenden der Lokalen Aktionsgruppe der Förderregion Lahn-Dill-Wetzlar, Wetzlars Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne), Regionalmanagerin Mercedes Bindhardt sowie Eva Susanne Götz und Florian Warburg von der Abteilung für den ländlichen Raum des Lahn-Dill-Kreises begrüßte. „Als dann die Stadtverordnetenversammlung die Finanzierung der Restsumme beschlossen hatte, konnten wir endlich den Antrag an die Leader-Region stellen und alles nahm schnell Formen an“, so Hartmann.

„Für uns war die Zustimmung selbstverständlich, handelt es sich doch um ein leadertypisches Projekt, das Generationen zusammenbringt“, unterstrich Kortlüke und Bindhardt lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. „Hier wird ein Kommunikationspunkt geschaffen, der Angebote für Kinder und Erwachsene bietet, den Tourismus einschließt, den Ort für Bürger und Besucher attraktiver macht und das bürgerschaftliche Engagement stärkt“, so Bindhardt.

Treffpunkt für Jung und Alt

„Wir wollten einen Treffpunkt für Jung und Alt im Mittelpunkt des Ortes und am Standort bei der Feuerwehr können sich auch noch deren Mitglieder ertüchtigen“, warf Ambrosius einen weiteren Pluspunkt ein.

Schreiber lobte den geplanten Pavillon mit Sitzmöglichkeit auch für die Nutzer des Radwegs R7. „Da der Bau soweit genehmigt ist und die Mittel vorliegen, können wir mit der Ausschreibung beginnen und bis zum Frühjahr 2019 sollte die Baumaßnahme fertig sein“, freute sich Putz. Rechtzeitig für die Saison 2019 sollte der Mehrgenerationenspielplatz dann Leunern wie Touristen zur Verfügung stehen. (hp)