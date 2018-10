Alles dreht sich in und um Wetzlar

Die Besucher erwartet ein Rummel, zahlreiche Verkaufsstände, ein attraktives (Musik-)Programm sowie einen verkaufsoffenen Sonntag.

Am Samstag, ist auf der Bühne am Eisenmarkt ab 18.30 Uhr die Gruppe „Overtime“ zu Gast. Den Domplatz lässt ab 19 Uhr „Jonas Brannath und Band“ erklingen und um 19.30 und 21 Uhr gibt es dort eine Feuershow mit der Gruppe Kalama. „The Oldies“ geben sich ab 20.30 Uhr im Festzelt die Ehre.

Jahrmarkt lockt auf die Lahninsel

Zu den Klängen der „Tuxedo Drive BigBand“ swingen die Gäste im Festzelt auf der Lahninsel am Sonntag ab 13 Uhr. Musik mit „Daniels & Hofmann“ sowie Don Carlo gibt es ab 15 Uhr auf dem Eisenmarkt.

Der Jahrmarkt lockt an von etwa 12 bis 23 Uhr auf die Lahninsel. Wetzlars Einzelhändler haben auch am Sonntag, 21. Oktober, von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte geöffnet. Jahrmarkttreiben wie anno dazumal mit Aktionen für die Familie können die Besucher am Sonntag von 12 bis 18 Uhr auf dem historischen Markt der Wochenmarkthändler auf dem Domplatz erleben. Die Herbst-/Winter-Haartrends werden am Sonntagnachmittag am Eisenmarkt vom Frisurenstudio „Haarscharf“ vorgestellt. Den Abschluss bildet das Feuerwerk am Sonntag ab 19.30 Uhr im Wetzlarer Stadion. (red)