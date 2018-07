Alles hängt irgendwie zusammen

Eine 70-jährige Frau aus Dillenburg hatte einen schweren Hinterwandinfarkt, der unbemerkt blieb. Nun kippt sie öfter um und wird ohnmächtig. Ihre Herzleistung ist schwach. Zudem bestünde eine Nierenschwäche. Mit einem Eventrekorder wird bei ihr permanent ein Elektrokardiogramm (EKG) aufgezeichnet und es werden möglicherweise zugrunde liegende gefährliche Rhythmusstörungen registriert und gespeichert. Dr. Steiner bestätigt, dass es häufig eine Verbindung zwischen Herz- und Nierenerkrankungen gibt. Die Möglichkeit von Herzrhythmusstörungen bei der Frau kann er nicht ausschließen.

Ein 83-jähriger Mann aus Weinbach hatte drei Infarkte. Ihm wurden mehrere Bypässe gelegt. Da er nun auch am grünen Star leidet, kann er kein Auto mehr fahren und fragt, ob er zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus kommen könne. Dr. Steiner erklärt, dass die ambulante Behandlung durch niedergelassene Ärzte sichergestellt ist.

Eine Frau ruft für ihren 83-jährigen Vater aus Driedorf an. Er hatte 2006 einen Herzinfarkt, bekam einen Stent, später auch Bypässe. Vor zwei Wochen hatte er einen weiteren Infarkt. Die Tochter will nun wissen, ob Bypässe genauso schnell zu gehen wie ein Stent. Nun sei auch noch Wasser in der Lunge aufgetreten. Dr. Steiner meint, dass die schlimmsten Stellen mit den durchgeführten Maßnahmen beseitigt und das Herz gut versorgt sein dürfte. Wasser in der Lunge könne mit einer reduzierten Herzleistung zusammenhängen. Er empfiehlt die Einnahme von Beta-Blockern oder ACE-Hemmern, vielleicht auch wassertreibende Mittel. Auch mit Kathetertechnik gebe es immer neue Möglichkeiten der Behandlung. Zunächst sollte sich der Vater aber um seine Herzschwäche kümmern. Auch im Alter des Vaters seien generell – sofern notwendig – weitere Eingriffe möglich. Wichtig sei, dass er immer in Bewegung bleibt, beispielsweise täglich spazieren geht.

Ein 69-jähriger Mann aus Haiger hat Prostatakrebs und macht eine Hormonbehandlung. Er klagt über einen stetigen Leistungsabfall. Alles falle ihm zunehmend schwerer. Er frage sich, ob das altersbedingt sei oder durch die Hormonbehandlung komme. Dr. Steiner rät ihm, ein Belastungs-EKG zu machen, außerdem einen Ultraschall des Herzens. Damit könne man feststellen, wie gut das Herz pumpt.

Ein 70-jähriger Mann aus Dautphetal hat seit einem Jahr dicke Knöchel. Jemand habe ihm gesagt, das könne ein Hinweis auf eine Herzschwäche sein. Dr. Steiner sagt, dass dicke Knöchel unterschiedliche Ursachen haben können. Möglicherweise fließe das Blut nicht mehr optimal ab, beispielsweise wegen Krampfadern, es könne aber auch an der Pumpleistung des Herzens liegen. Sechs Liter pro Minute müsse das schaffen. Sei die Leistung geringer, könne das zu einem Rückstau führen und sich ins Gewebe pressen. Der Kardiologe rät zu einer Ultraschalluntersuchung des Herzens, damit man feststellen könne, ob das Herz eingeschränkt arbeitet. Häufiges Wasserlassen in der Nacht könne ebenfalls ein Symptom für eine Herzschwäche sein.

Eine 84-jährige Frau aus Herborn leidet an heftigem Nachtschweiß. „Es ist wie in der Sauna“, sagt sie. Ihre Blutwerte seien in Ordnung. Die Ursache könne man am Telefon schwer bestimmen, sagt Dr. Steiner. Er rät zu einer Darm-, evtl. auch zu einer Magenspiegelung. Auch den Besuch eines Frauenarztes empfiehlt er ihr. Starker Nachtschweiß könne ebenso ein Hinweis auf eine Entzündung wie auch einen Tumor sein.

Einer 70-jährigen Frau geht es schlechter, nachdem sie ihr Medikament abgesetzt hat

Eine 70-jährige Frau aus Beselich sollte nach einem Krankenhausaufenthalt ein Medikament absetzen. Nun gehe es ihr aber schlechter. Dr. Steiner rät ihr, das Medikament, welches ausschließlich symptomatische Wirkungen hat und nicht die Prognose verändert, wieder so zu nehmen wie vorher. Ein Patient merke selbst am besten, ob Beschwerden da sind.

Bei einem 62-jährigen Mann aus Ehringshausen wurde ein Blutdruckmedikament durch ein anderes ersetzt. Er hatte 2012 einen Infarkt, bekam zwei Bypässe und vertrage keine Beta-Blocker. Nun sei sein Blutdruck manchmal zu niedrig. Dr. Steiner empfiehlt ihm die Reduzierung der Dosis von Moxonidin, außerdem eine 24-Stunden-Blutdruckmessung.