Alles rund um das Osterei

30 Austeller aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland werden erwartet, die ausschließlich Natureier verzieren. Die Besucher können den Künstlern bei der Gestaltung ihrer Werke über die Schulter schauen. Eiermalerinnen präsentieren oberhessische Wachsbatikmalerei. Aber auch Eiermaler aus Schlesien, der Lausitz, dem Wendland oder von der schwäbischen Alb zeigen ihre alten Techniken.

Weitere Künstler verwandeln durch Perforation, Applikation von Zinn, Stroh oder Blumen oder mit geklöppelter Spitze das Ei in ein Kunstwerk.

Ausstellung „Kindheit in Tracht“ zu sehen

Zu sehen ist auch die Sonderausstellung „Kindheit in Tracht“, für die der Brauchtumskreis Erfurtshausen viele alte Fotos aus den Dörfern um die Amöneburg zusammengetragen hat. Sie zeigen Kinder in den Jahren 1925 bis 1950 beim Arbeiten, in Schule oder Kindergarten, beim Spielen und auf der Kirmes – und alle in Tracht.

Für Kinder ist die Fotobox vorbereitet: Hier kann man unter verschiedenen Trachten wählen und ausprobieren, wie man sich im Schmuck der Brautmädchen oder einer einfachen Alltagstracht so fühlt.

Geöffnet ist Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 2,50 Euro Eintritt, Kinder sind frei. (red)