Als das Elektrorad noch ein Exot war

Eigentlich hatte er nur selbst ein Fahrrad kaufen wollen, informierte sich und erfuhr von der neuen, aber verpönten E-Mobilität. Der damals 46-jährige Elektroingenieur, der sich schon in seiner Diplomarbeit mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor befasst hatte, glaubte an das Potenzial der neuen Technik, auch wenn die Verkaufszahlen damals nicht ermutigend waren. So produzierte der Hersteller Kalkhoff vor zehn Jahren gerade mal 1000 elektrisch unterstützte Fahrräder pro Jahr. Heute sind es 1000 Stück pro Tag. Ähnlich erging es Andreas Ciliox. Aus ein bis zwei Rädern pro Jahr, die er anfangs an den Mann brachte, sind jetzt ein bis zwei Räder pro Tag geworden. Und so sichert der E-Bike-Boom nicht nur seine persönliche Lebensgrundlage, inzwischen beschäftigt er auch vier Fachkräfte in Vollzeit.

Gehörte er vor zehn Jahren zu den ersten Händlern bundesweit, die nur Elektrofahrräder anboten, so hat sich das „Leichter fahren Elektrorad-Zentrum Andreas Ciliox“ längst zu einem der führenden Fachgeschäfte in Mittelhessen entwickelt. Dazu gehört, dass es hier nicht nur die Räder mit Bosch-Antrieb gibt, als Alternativen stehen auch Motoren von Shimano und Yamaha zur Verfügung. Vor der Ladentür gibt es gleich eine Teststrecke mit 15-prozentiger Steigung. „Am Berg“, so der Fachmann, „lässt sich die Leistungsfähigkeit des E-Bike-Motors am besten testen.“ Sehr geholfen in der Startphase, sagt Ciliox, habe ihm sein Internetauftritt. Er brachte ihm Kundschaft aus dem ganzen Bundesgebiet, darunter viele Physiker, Ärzte und Piloten, die wie er das Potenzial des E-Bikes frühzeitig erkannt hatten und sehr angetan waren, in Eschenburg den passenden Experten für Elektrofahrräder gefunden zu haben.