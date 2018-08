Als der Krieg noch spannend war

Die Ausstellung wird etwa ein halbes Jahr lang im Foyer des Haus des Gastes zu sehen sein. Die Exponate sind privaten Leihgaben der Mitglieder und Stücke aus dem Archiv des Vereins.

Stefan Runzheimer, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins „Amt Blankenstein“ berichtet, dass die Ausstellungsstücke zum Teil aus der Stadt Gladenbach und deren Ortsteilen stammen.

Man kann sich beispielsweise eine Ehrentafel anschauen, auf der alle Kriegsteilnehmer aus der Kernstadt Gladenbach verzeichnet sind. Auf dieser frühen Tafel sind auch die jüdischen Kriegsteilnehmer verzeichnet, auf der Nachfolgetafel wurden ihre Namen abgekratzt, um sie unkenntlich zu machen. Bei den von einem Ehrenkranz eingefassten Soldaten handelt es sich um die Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Die Soldaten außerhalb dieses Kranzes sind die Heimkehrer.

Die Ausstellung befasst sich insbesondere mit den Themen „Wie hat die Heimat den Krieg erlebt?“ und „Kriegspropaganda“.

Wie das Geld während der Zeit des Krieges an Wert verlor, kann man auch an ihrem Material erkennen: Wurden die Münzen anfangs noch aus hochwertigem Material hergestellt, so wurde später nur noch Eisen zur Münzherstellung verwendet. Ein ähnliches Phänomen lässt sich bei der Hinterländer Kriegszeitung feststellen, die von 1914 bis 1919 gedruckt wurde. Anfangs wurde die Zeitung farbig und auf gutem Papier gedruckt, später nur noch schwarz-weiß und auf viel schlechterem Papier.

Fundstücke beim Verein abgeben

Hauptsächlich diente die Hinterländer Kriegszeitung der Kriegspropaganda, aber auch Briefe von den heimischen Soldaten wurden abgedruckt.

Die Kriegszeitung wurde sonntags nach dem Gottesdienst verkauft und teilweise auch an die Front verschickt, zum Lesen für die Soldaten.

Zusehen sind auch drei Reservistenpfeifen, wie sie sich Heimkehrer oftmals angeschafft haben zur Erinnerung an ihre Kriegsdienstzeit. Die Pfeifen wurden speziell für den jeweiligen Käufer angefertigt. So wurden zum Beispiel ausgewählte Sprüche ebenso wie Malereien darauf verarbeitet und die Pfeifen mit dem Namen des Reservisten versehen.

Unter den Exponaten findet man auch eine sogenannte „Fettkarte“ aus Römershausen. Da im Ersten Weltkrieg die Lebensmittel knapp waren, wurden diese rationalisiert. Hierfür benötigte man eine Bezugskarte, die lediglich für einen bestimmten Zeitraum und auch nur für die auf dieser Karte ausgewiesenen Lebensmittel gültig war.

Man konnte dementsprechend die Lebensmittel nicht mit Geld erwerben. Allerdings bestand hin und wieder die Möglichkeit des Tausches. Wer sich also die Ausstellung zum Thema „100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges“ anschauen möchte, ist eingeladen, das im Haus des Gastes zu tun.

Der Heimat- und Museumsverein „Amt Blankenstein“ bittet die Bürger der Stadt Gladenbach und Umgebung, beim Ausräumen ihrer Dachböden und Keller auch an den Verein zu denken. Möglicherweise findet man dort Gegenstände, die für den Verein interessant sein könnten. Wer dem Verein alte Stücke anbieten möchte, kann sich gerne jederzeit per Mail an amt-blankenstein(at)gmx.de wenden oder sich telefonisch ab 19 Uhr melden bei Stefan Runzheimer unter (0 64 62) 78 83 oder bei Marion Lange unter (0 64 62) 23 02.