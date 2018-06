Alt-68er gegen Spießer-Studenten

„Wir sind die Neuen“ heißt die Komödie nach dem Film von Ralf Westhoff und in der Theaterfassung von Jürgen Popig, die der Dramatische Verein Rauischholzhausen am Samstag, 23. Juni, auf die Bühne bringt. Der Vorhang hebt sich um 20 Uhr in der Marburger Waggonhalle (Rudolf-Bultmann-Str. 2a). Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro plus Gebühr und 15 Euro an der Abendkasse. (red)