Altstadt erkunden

Bad Laasphe Am Donnerstag, 8. Februar, steht in Bad Laasphe eine nächtliche Erkundungstour durch die Altstadt auf dem Programm. Der „Hillerberger Franz“, ein alter Wittgensteiner „Muffelkopp“, berichtet dabei aus dem Alltag vergangener Tage. Start ist um 19 Uhr am Altstadtbrunnen in der Königstraße. Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldungen sind bis zum 7. Februar, 17.30 Uhr, unter (0 27 52) 8 98 und per Mail an info(at)tourismus-badlaasphe.de möglich. (red)