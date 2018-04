Am Ende sind 20 Müllsäcke prall gefüllt

Der Obst-, Garten- und Landschaftspflegeverein hatte – nunmehr schon zum 18. Mal in Folge – dazu eingeladen.

„Hier machen wir wieder mit“

Rund 20 große Müllsäcke waren die Ausbeute. Außerdem fanden noch etliche Bretter, Metallschrott, Gummimatten und auch ein großer Sonnenschirm den Weg zur Deponie. Auch eine Bank gehörte zu den Fundstücken, diese war aber noch so gut in Schuss dass die Kinder sie gleich in Beschlag nahmen. Vom Hundeplatz in Wallau, den See entlang bis Richtung Endenberg wurde gesammelt. Auch auf Wald und Wiesenstücken fand sich herumliegender Müll.

Die Kinder zwischen etwa vier und 14 Jahren waren mit großem Engagement dabei, darunter auch Aktive der Jugendfeuerwehr der Stadt Breidenstein. „Ich bin rundum zufrieden, auch über das wunderbare Wetter“, sagte der Achenbach und freute sich über all die freiwilligen Helfer.

Angelika Seibel, Siegrid Schäfer und Gisela Achenbach hatten Würstchen und Getränke vorbereitet mit denen sich die tüchtigen Teilnehmer stärkten. „Das war voll cool. Hier machen wir nächstes Jahr wieder mit“, sagten bereits einige der kleinen Helfer. (ljs)