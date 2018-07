Am Freitag startet die Zeitreise

Es braucht nur wenige Schlagworte, um Erinnerungen an eine lange vergangene, aber sehr beliebte Zeit aufkommen zu lassen: Petticoat, Jukebox und Straßenkreuzer – um nur drei Beispiele zu nennen.

Die Straßenkreuzer sind bereits angemeldet und auch die Petticoats hängen wohl bereits zum Anziehen bereit, schließlich starten die Golden Oldies schon am Freitag. Bis zu 1000 alte Autos und 70 000 Besucher werden erwartet. Sie alle eint die Sehnsucht nach einer Zeit, in der das Wirtschaftswunder Alltag war, man Boogie Woogie tanzte und im Urlaub mit dem eigenen Auto über den Brenner nach Italien fuhr.

Am Freitag hat das Warten ein Ende: Nach der Eröffnung stimmen ab 20 Uhr unter anderem „The 2ndgeneration“, „Big G and the Boozeheads“ und „Nass und dreckig“ das Publikum auf das Festival ein – richtig voll wird es vor den Bühnen und in den Straßen aber erfahrungsgemäß am Samstag und Sonntag. Auf neun Bühnen spielen 55 Bands Livemusik, auf der Nostalgiemesse (Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr) bieten über 100 Stände Originalware der Wirtschaftswunderzeit: Neben Petticoats stehen Tulpenlampen, Schallplatten und Jukeboxen in der Hauptstraße und in der Mehrzweckhalle zum Verkauf. Ein Fahrer, ein Fahrgast – so lautet das Motto der Kinderwagenparade am Samstag. Ab 17 Uhr schieben vornehmlich Mütter ihren (oder fremden) Nachwuchs durch den Ort – natürlich stilecht in Kinderwagen aus der Zeit.

Besitzer alter Autos bis Baujahr 1979 können spontan an der Ausstellung am Samstag teilnehmen

Die Oldtimerausstellung in den Straßen ist an beiden Tagen zu sehen, der Petticoat-Wettbewerb findet am Sonntag, 14 Uhr, auf der Bühne E statt. Prämierung der Oldtimer ist am Sonntag – die größte Rarität, die weiteste Anfahrt, das älteste Auto und der größte Pechvogel werden ausgezeichnet.

Wer ein Fahrzeug bis Baujahr 1979 besitzt, kann mit seinem Schmuckstück zur Ausstellung am Samstag, 28. Juli, von 10 bis 12 Uhr ohne Anmeldung nach Krofdorf-Gleiberg fahren. Die Teilnahme an der Ausstellung am Sonntag, 29. Juli, ist hingegen nur für angemeldete Wagen möglich.

Zum Rahmenprogramm gehört eine Ausstellung des Polizei-Motorsport-Clubs Marburg, außerdem wird wieder der Leica-Fotowettbewerb ausgerichtet. Es gibt Burgführungen durch den Gleiberg-Verein und einen Gottesdienst am Sonntag um 11.30 Uhr.