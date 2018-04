Am Friedenskreuz gemeinsam beten

Weilburg Der Arbeitskreis „Ökumenisches Friedensgebet“ Weilburg lädt für Montag, 9. April, um 18 Uhr zum Gebetstreffen an das Friedenskreuz auf den Marktplatz ein. Sieben Jahre nach Beginn des Terrors in Syrien wollen die Teilnehmer ein politisches Umdenken und Handeln anmahnen. Die Verantwortlichen des Arbeitskreises erklären: „Angesichts Zehntausender, die vor der türkischen Offensive aus Afrin fliehen und mehr als 40 000 Flüchtlingen, die das Kampfgebiet der Rebellengruppen um Ost-Ghuta verlassen haben, ist Wegsehen pure Ignoranz. Es sind Kriegsverbrechen, wenn Krankenhäuser bombardiert und Zivilisten in Geiselhaft genommen werden.“ Diese eklatanten Menschen­rechtsverletzungen anzuprangern und gegen die Diskriminierung und die Verfolgung Andersgläubiger zu protestieren, sei ein Anliegen des Gebetstreffens. Christen aller Kirchen sollten sich aufgefordert fühlen, nachhaltig für Frieden und Gerechtigkeit gegenüber jedermann einzutreten und dafür zu beten. (red/Foto: Kapp)