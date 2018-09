Am Schießstand genau zielen

Das Programm ist vielseitig. Kinder können mit dem Lichtgewehr schießen, Gäste ab einem Alter an zwölf Jahren mit dem Luftgewehr und der Luftpistole. Ab 14-Jährige können sich am Kleinkalibergewehr und an der Sportpistole Kleinkaliber versuchen.

Erstmals bietet der Verein auch das Bogenschießen an. Auch Vorführungen mit der Armbrust, der Großkaliberpistole und dem Revolver gibt es. Die Vereinsmitglieder messen sich an den Schießständen, denn auch das Schützenfest mit Königsschießen steht an. Für Essen und Trinken ist gesorgt. (red)