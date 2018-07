Am Weinberg wandern gehen

Herborn/Dillenburg Der Verein der Freunde der Flora Herbornensis lädt zu einer Exkursion zum Weinberg nach Dillenburg für Sonntag, 8. Juli, ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz des Herkules-Marktes am Hüttenweg in Herborn. In Fahrgemeinschaften geht es zum oberen Parkplatz der Stadthalle in Dillenburg. Dort startet die zweistündige Wanderung unter Leitung von Ulla Schäfer.

Reste von Hochwald, Feuchtbiotope und vorwiegend sonnenbeschienener Magerrasen laden zu dem Spaziergang ein. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Wer möchte, kann auch direkt zur Stadthalle kommen. (red)