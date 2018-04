An Spurensucheteilnehmen

Der Gang verläuft vom Rand der Altstadt durch die Straßen. Die Teilnehmer er

fahren die Geschichte der jüdischen Gemeinde von den Anfängen im 17. Jahrhundert bis hin zur Auslöschung in der Zeit des Nationalsozialismus. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der ehemaligen Synagoge in der Mauerstraße (Ecke Königstraße). Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 25. April, 12 Uhr, unter (0 27 52) 8 98 möglich. (red)