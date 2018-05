An Umzüge erinnern

Löhnberg Seit 150 Jahren wird in Löhnberg Karneval gefeiert. In Erinnerung an die Faschingsumzüge in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts zieht am Sonntag, 20. Mai, ein Festzug durch Löhnbergs Straßen. Aufstellung ist im Gewerbegebiet „Grüner Weg“. Um 14 Uhr startet der Zug. Über die Gartenstraße geht es zum Obertor und über die Waldhäuser Straße in das Bürgerhaus „Löhnberger Lilie“. Hier steigt die „After-Zug-Party“ mit den „Weiltaler“. Der Eintritt ist frei. (red)