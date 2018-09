An der Kaffeetafel schmeckt es

Am Sonntag, 16. September, findet von 13 bis 17 Uhr auf dem Schlossplatz zum zehnten Mal die „Faire Kaffeetafel“ statt. Neben Kaffee gibt es auch Kuchen, Torten, Tee, Saft und Wein. Von 14 bis 15 Uhr musiziert das Jugendblasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Winkels unter der Leitung von Monika Schwarz. Bei Regen findet die Veranstaltung in der „Alten Hofstube“ im Schloss statt.

Am Mittwoch, 19. September, beginnt um 19 Uhr im Helmut-Hild-Haus ein Vortrag mit Gaby Ludwig. Sie gibt einen Überblick über die Produkte und Produzenten von „handtrade“, einem Vertrieb ökologischer und fair hergestellter Mode – so auch von den „global mamas“ aus Ghana, deren Produkte im Weltladen Zwei in Weilburg erhältlich sind. (red)