Anaconda ist spitze

Aßlar Die in der SV Ortsgruppe Aßlar trainierende Hundesportlerin Ulrike Hohoff ist mit Anaconda vom Wetzlarer Land und Ajax bei den Deutschen Meisterschaft der Fährtenhunde in Wolfenbüttel gestartet. Die Landesgruppe Hessen stellte dort das erfolgreichste Team, Hohoff landete mit Anaconda auf Platz 9 und auf Platz 11 mit Ajax. Mit Anaconda war sie zuvor schon erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft IPO des Pinscher-Schnautzer-Klub (PSK) in Stadtallendorf gestartet. Das Team belegte dort einen 16. Platz von 32 Startern und zeigte mit 93 Punkten das zweitbeste Ergebnis in der Unterordnung . (red/Foto: privat)