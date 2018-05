Andachten und Konzerte in Berger Kirche

Brechen-Werschau Seit knapp einem Monat ist der Freundeskreis Berger Kirche im Internet präsent. Unter www.berger-kirche.de sind unter anderem Informationen über die Geschichte des alten Gotteshauses, aktuelle Informationen und ein Kalender mit allen bereits bekannten Veranstaltungen des Jahres zu finden. An den Sonntagen des 13. und 27. Mai beginnen um 17 Uhr Maiandachten. Am Montag, 21. Mai, findet eine Pfingst- und Marienandacht statt. In den Monaten Juni bis Oktober steigen jeweils am ersten Sonntag im Monat ab 17 Uhr Konzerte. (red/Foto: privat)