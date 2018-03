Andreas Frese spielt in Weilburg

Doris Hagel, die Organisatorin der Reihe „Alte Musik im Weilburger Schloss“, hatte den Hammerflügel für dieses Konzert extra aus Prag kommen lassen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Das Publikum lauschte aufmerksam den Klängen des schönen Nachbaues eines Instrumentes aus dem Jahr 1819. Ein Prager Instrumentenbauer hat den Hammerflügel dem Original nachempfunden, auf dem Franz Schubert (1791 – 1828) gespielt hat.

Andreas Frese, der oft im heimischen Raum als Liedbegleiter auftritt oder auch mit dem Männer-Ensemble „Camerata Musica Limburg“ zu hören ist, hat für das Konzert in der Schlosskirche drei Spätwerke von Schubert ausgewählt: Die letzten Sonaten für Hammerflügel Nr. 19, c-Moll, D 958, Nr. 20, A-Dur, D 959 und Nr. 21, B-Dur, D 960, komponiert in Schuberts Todesjahr 1828. Publiziert wurden sie erst zehn Jahre später.

Frese zeigte sehr anschaulich, dass Schuberts Klaviersonaten völlig zu Unrecht im Schatten von Beethovens Kompositionen standen. In den etwas ungewohnten Klang des Hammerflügels musste man sich zunächst einmal hineinhören.

In der Pause konnten interessierte Besucher das Instrument auch einmal ausprobieren

Dann konnte man aber die Musik voll und ganz genießen. Der Hammerflügel hat weniger Tasten als ein Klavier, hat keinen Metall-, sondern einen Holzrahmen und die Hämmerchen, mit denen die Saiten angeschlagen werden, sind kleiner. Mit Filz bespannt sind sie heute auch, früher wurden sie mit Rehleder überzogen. Mit einem Pedal kann man eine Matte gegen die Saiten drücken und damit den Klang dämpfen. So klingt das Instrument weniger voll als ein Flügel.

Frese garnierte Schuberts Melodielinien mit Crescendi und Decrescendi, verzögert sie mit deutlichen Ritardandi, um sie dann mit ausgeprägten Accelerandi wieder zu beschleunigen. Auch plötzliche Betonungen, sogenannte Sforzati, oder auch Generalpausen setzte Frese sehr wirkungsvoll ein.

Alle drei Sonaten haben in den jeweils vier Sätzen einen ähnlichen Aufbau. So sind der erste Satz und der vierte Satz jeweils schnell (Allegro), der dritte ein tänzerisches Menuett oder ein Scherzo und der zweite als größter Kontrast langsam im Adagio oder Andante gehalten. Durch diese Charakteristik erschließt sich dem Hörer besonders in den zweiten Sätzen der schöne Klang des HammerflügelS.

Freses Spieltechnik ist mal leicht und flüssig, fast filigran mit perlenden Läufen. Dann wieder baut er eine Dramatik auf, die mit dem Schlusston des dritten Satzes der Sonate Nr. 20 vom Glockengeläut der Schlosskirche noch gesteigert wird.

In der Pause erläutert Frese die Besonderheiten des Hammerflügels und wer mochte, durfte auch darauf spielen. Der sympathische Musiker verabschiedete sich mit einem Walzer von Franz Schubert als Zugabe.