Anerkennung für Pflegende

Seit 1967 gibt es den Internationalen Tag der Pflege. Er wird am 12. Mai begangen – dem Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale. „Wir sollten den 12. Mai nutzen – beispielsweise, um darüber nachzudenken, wie unsere Gesellschaft ohne Pflegende aussehen würde“, stellt Petra Timm vom Personaldienstleister Randstad fest. Und weiter: „Wir sprechen hier von Fachkräften, die uns von der Geburt bis zum Sterbebett begleiten.“ So wichtig die Aufgaben der Pflegefachkräfte sind, so wenig wird ihnen mitunter Wertschätzung entgegengebracht. Denn oft müssen sie mit schweren psychischen Belastungen umgehen, zum Beispiel bei der Arbeit mit stark Behinderten, Schwerkranken oder in der Sterbebegleitung. Das zerrt an den Nerven – und wird meist nicht ausreichend bezahlt. Auch dies ist ein Punkt, über den am 12. Mai nachgedacht werden sollte. Denn nur bei angemessener Entlohnung wird es künftig genug Pflegekräfte geben – die wir alle irgendwann brauchen. (txn/Foto: Denys Kuvaiev/randstad)