Anfänger haben Panik

Kabarettshow am 3. März im „Thing“ in Limburg

Limburg Am Samstag, 3. März, präsentiert der bekannte Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg sein Programm „Wir werden alle sterben – Panik für Anfänger“. Los geht es um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.