Anfassen der Waren ist erwünscht

Trödelmarkt Am 18. März kann auf dem Firmenparkplatz von Zeller gefeilscht werden

Auf dem Trödelmarkt in Weilburg sollte für jeden Besucher etwas Passendes dabei sein. (Foto: Bach)

Auf dem Trödelmarkt in Weilburg sollte für jeden Besucher etwas Passendes dabei sein. (Foto: Bach)

Weilburg Am Sonntag, 18. März, verwandelt sich der Firmenparkplatz von Wohnkauf Zeller in Weilburg in einen riesigen Basar für Trödel, Antiquitäten, Sammelstücke sowie Superschnäppchen aller Art.