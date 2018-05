Angeklagter wirft mit Blumentopf

Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage erhoben wegen „Körperverletzung aus nicht ersichtlichen Gründen“. Zur von Richterin Michaela Friedrich-Rödig geleiteten Verhandlung erschien das Opfer allerdings nicht.

Angeklagter sah seine Stieftochter bedroht und will das Mädchen verteidigt haben

An einem Samstagabend vergangenen September in Dalheim ereignete sich jener Vorfall, der jetzt im Gerichtssaal mit Hilfe einer Dolmetscherin rekonstruiert werden sollte.

Der 32-jährige Angeklagte gab an, mit seiner Familie und Freunden in einer Wohnung einen gemütlichen Abend verbracht zu haben. Seine Stieftochter habe gegen 22.40 Uhr die Wohnung verlassen, sei aber einige Minuten später aufgebracht zurückgekommen: „Sie klopfte wild an der Tür und rannte panisch in die Wohnung“, erinnerte sich der Bulgare.

Alles habe sich sehr schnell ereignet, er habe in der Nähe der Wohnung drei Männer gesehen, die – so seine Vermutung – dem aufgebrachten Mädchen gefolgt seien und sich nun gewaltsam Zutritt in die Wohnung hätten verschaffen wollen.

Der am Tatabend betrunkene Geschädigte erscheint nicht vor Gericht

„Um Zeit zu gewinnen, warf ich den Blumentopf die Treppe herunter“, so der Angeklagte. Noch im Werfen habe er sich herumgedreht, weil er fliehen wollte.

Deshalb habe er nicht bemerkte, dass der Topf genau auf dem Kopf des Geschädigten gelandet sei. „Erst als der Rettungswagen kam, habe ich gesehen, dass er verletzt war“, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Ob und wenn ja, wieso die ihm unbekannten Männer seine Stieftochter verfolgten und warum sie sich Zutritt zur Wohnung verschaffen wollten, bleibt unklar.

Da der Geschädigte zum Prozess nicht erschien und zudem am Tatabend 2,8 Promille Alkohol im Blut hatte, war eine Rekonstruktion des Vorfalls aus seiner Sicht nicht möglich. Das Gericht stellte das Verfahren vorläufig ein. Der Angeklagte erhielt eine Geldstrafe von 300 Euro.