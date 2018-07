Anhänger mit Farbe besprüht

Zwischen Sonntag gegen 8.30 Uhr und Montag gegen 16.20 Uhr beschädigten die Unbekannten einen auf dem Gelände des Aldi-Marktes in der Rudolf-Loh-Straße in Ewersbach abgestellten Pferdeanhänger. Mit Sprühfarbe brachten sie an einer Seite die Worte „Pferde Lasagne“ und am Heck „Pferde Canneloni“ auf. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht. Hinweise nehmen die Beamten unter (0 27 71) 90 70 entgegen. (w)