Anruf bringt Frau weiter

Limburg Unter dem Motto „Ein Anruf – das bringt mich weiter!“ beantworten die Beauftragten für Chancengleichheit der Arbeitsagentur Limburg und des Jobcenters Limburg-Weilburg, am Montag, 17. September, von 9 bis 15 Uhr Fragen zum beruflichen Wiedereinstieg und der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Iris Angrick, die Beauftragte für Chancengleichheit der Arbeitsagentur Limburg, ist unter Tel. (06431) 209521 und per E-Mail an limburg-wetzlar.bca(at)arbeitsagentur.de zu erreichen. Anne Fachinger vom Jobcenter ist unter Tel. (06431) 215236 und per E-Mail an anne.fachinger(at)jobcenter-ge.de zu erreichen. (red)