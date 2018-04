Anrufen und kostenlos mitfahren

Für den Einkauf oder einen Besuch bei einem Arzt, einem Friseur oder in einem Café haben sich einige Bürger aus den Weilmünsterer Ortsteilen daher einen zusätzlichen Fahrservice mit einem Minibus zu festgelegten Zeiten gewünscht. Seit 24. August vergangenen Jahres ist das Weilmobil donnerstags auf drei Routen in Weilmünster und den Ortsteilen unterwegs.

Wer künftig mitfahren möchte, kann sich bis mittwochs um 12 Uhr unter Tel. (06472) 916999 anmelden und wird zu den bisherigen Fahrzeiten an den jewei­ligen Haltestellen abgeholt. Den Fahrdienst übernehmen ehrenamtliche Fahrer. Für die Fahrgäste ist die Fahrt kostenfrei.

Das Weilmobil ist zu folgenden Fahrtzeiten unterwegs: Route 1 startet um 7.50 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Weilmünster und hält in diesen Orten: Laubuseschbach (Bahnhof, Mitte, Nahkauf), Wolfenhausen (Mitte, Friedhof), Rohn­stadt, Langenbach, Audenschmiede, Weilmünster (Vitos-Klinik, Marktplatz). Der Bus erreicht den ZOB um 8.50 Uhr. Die Rückfahrt dieser Tour startet um 11 Uhr am ZOB in Weilmünster auf umgekehrtem Weg.

Fahrgäste können zwischen drei Routen wählen

Route 2 beginnt um 9 Uhr in Weilmünster und hat folgende weiteren Stationen: Dietenhau­sen (Mitte, Feuerwehr), Möttau, Laimbach, Essershausen, Ernsthausen, Lützendorf. Der Bus erreicht Weilmünster um 10.15 Uhr. Dort startet die um 12.10 Uhr die Rückfahrt.

Route 3 startet um 10.20 Uhr in Weilmünster und fährt nach Aulenhausen. Von dort geht es wieder nach Weilmünster. Die Rückfahrt ist für 13.30 Uhr vorgesehen. (red)