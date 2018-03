Anwohner brauchen sehr viel Geduld

Die Bauarbeiten verzögerten sich in diesem Frühjahr unerwartet, weil beim Ausschachten der Fahrbahn alte Telefon- und Fernsehkabel auftauchten, die aufwendig unter den Gehweg umgelegt werden mussten.

In Teilabschnitten wurde bislang der Kanal durch den Abwasserverband saniert und erneuert. Das EnergieNetz Mitte sorgte für die Erneuerung alter Stromleitungen. Nach Ende der Tiefbauarbeiten folgen nun Baumaßnahmen zur Oberflächenbefestigung, die Asphaltarbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres beendet. Die Anwohner freuen sich bereits auf den Tag, wenn es wieder heißt "Bahn frei" und der Verkehr wieder wie gewohnt durch die Hohe Straße führen kann.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen der "Heul" und der Eberstalstraße verzögern sich bis voraussichtlich Mitte August. Trotzdem sollen die kompletten Sanierungsarbeiten in der Hohen Straße in Herbornseelbach bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Geplant war von der Stadt Herborn, alle anstehenden Aufgaben im ersten Bauabschnitt bis Ende Juni zu tätigen. Doch das Bauamt der Stadt Herborn ließ mitteilen, dass sich die Arbeiten dort wohl noch bis Mitte August hinzögen. Somit verschiebt sich auch der Beginn des zweiten Bauabschnitts.

Sperrungen bleiben vorerst bestehen

Aktuell noch einige Gas- und Wasserleitungshausanschlüsse zwischen der Theresienstraße und der Eberstalstraße auszutauschen. Wenn auch dies geschehen ist und sowohl die Straße als auch der Gehweg erneuert worden sind, wandert die Baustelle weiter in Richtung Friedhof.

Aufgrund der anhaltenden Bauarbeiten im ersten Abschnitt bleibt der Teil der Hohen Straße zwischen dem Sporthaus Förster und der Eberstalstraße zunächst gesperrt. Sind die Arbeiten dort fertig, geht es im zweiten etwas kürzeren Abschnitt zwischen Eberstalstraße und Langwiesenstraße weiter.

"Unser Ziel ist es, die veranschlagte Bauzeit einzuhalten und die Bauarbeiten in der Hohen Straße bis Ende des Jahres fertigzustellen", sagt Boris Grabowski vom Herborner Bauamt. So lange müssen sich die Verkehrsteilnehmer in Herbornseelbach noch weiter in Geduld üben.