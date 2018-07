App will Eltern unterstützen

Die neue App „Kita-Willkommen“ bündelt diese Informationen für Eltern in der Propstei Nord-Nassau und damit für die Region vom Edertal bis nach Limburg.

Bestehende Angebote vernetzen, Informationen zugänglich machen – genau das will die App, die im Evangelischen Familienzentrum Frohnhausen in Dillenburg-Frohnhausen entwickelt und von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) finanziell unterstützt wurde.

Die „Wilkommens-App Dekanat Dill“ und die neue „Kita-App“ sind im Apple-App-Store sowie bei Google-Play kostenlos als Download erhältlich. (hjb)