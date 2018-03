Arbeitsagentur ist erreichbar

Limburg Die Limburger Agentur für Arbeit und das Jobcenter Limburg-Weilburg sind am Gründonnerstag, 29. März, bis 16 Uhr geöffnet. Der Dienstleis­tungsabend entfällt an diesem Tag. Dies gilt auch für das Limburger Berufsinformationszen­trum sowie die Jobcenter-Geschäftsstelle in Weilburg. Die Ar­beitsagentur ist am Gründonnerstag wie üblich bis 18 Uhr unter der kostenlosen Hotline (0800) 4555500 erreichbar. (red)