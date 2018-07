Arbeitsagentur schließt früher

Biedenkopf Die Arbeitsagentur in Marburg mit ihren Geschäftsstellen Biedenkopf und Stadtallendorf schließt wegen dringender Arbeiten an der Haustechnik am Donnerstag, 2. August, bereits um 15.30 Uhr. Termine können wahrgenommen werden. Telefonisch steht die Arbeitsagentur unter (08 00) 4 55 55 00 für Arbeitnehmer und (08 00) 4 55 55 20 für Arbeitgeber kostenfrei von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. (red)