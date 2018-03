Arndt Räuber bleibt Vorsitzender

Im Dorfzentrum „Jeegels Hoob“ begrüßte Arndt Räuber, Vorsitzender des Kultur- und Förderverein Jeegels Hoob, etwa 25 Mitglieder. Der Verein zählt derzeit 82 Mitglieder. In seinem Jahresbericht ging Arndt Räuber auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres mit dem Johannis- und Weihnachtsmarkt ein. Gut nachgefragt wurde der zusammen mit Schlierbach gestaltete historische Heimatkalender. Als gelungene Veranstaltungen bezeichnete er die Feier zum zehnjährigen Bestehen von „Jeegels Hoob“ und das Federweißen- und Zwiebelkuchenfest. Sein Dank galt außerdem Hermann Bamberger, der zwei Bilderausstellungen organisiert hatte.

Der Vorsitzende teilte mit, dass das Kochen der Mittagsmahlzeiten für die Kindertagesstätte und die Mittelpunktschule Ende Februar eingestellt worden sei. Eine Neueinstellung einer Köchin sei zu den derzeit geltenden Arbeitsbedingungen für den Verein nicht möglich.

Arndt Räuber würdigte die Verdienste des im vergangenen Jahr verstorbenen Schriftführers Helmut Brodt und von Wilfried Seitz für den Verein. Sein Dank galt dem gesamten Vorstand, ohne dessen engagiertes Wirken der Verein nicht in der Lage sei, Gäste einzuladen, zu bewirten und die Hausinfrastruktur zu erhalten.

In seinem Hausbericht führte Willi Arnold aus, dass die Vermietung im vergangenen Jahr gut funktioniert habe. Das Dorfkino sei eine schöne Sache und solle weiter angeboten werden.

Suche nach Mitgliedern: Im Verein zeichnen sich Probleme mit dem Nachwuchs ab

Für notwendige Inspektionen und angefallene Reparaturen habe der Verein etwa 5000 Euro aufbringen müssen. Dabei gab Arnold zu bedenken, dass das Gebäude mittlerweile zehn Jahre alt sei. Die Außenanlage und Böschungen seien weiter pflegeleicht angelegt worden. Sein Dank galt allen Helfern, die dabei geholfen hatten. Arnold warb dafür, das Haus und seine Einrichtungen noch mehr zu nutzen.

Bei den Vorstandswahlen wurde Arndt Räuber ebenso einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt wie Hermann Bamberger als sein Stellvertreter. Zur neuen Schriftführerin wurde Monika Graff-Traxler gewählt. Die Kasse verwaltet zukünftig Andreas Burk. Als Beisitzer fungieren Angelika Brodt, Ursel Jung, Willi Arnold, Volker Freund, Rüdiger Freund und Rüdiger Berg.

Räuber bedankte sich bei dem auf eigenen Wunsch ausscheidenden Kassierer Günter Menger. Er bezeichnete diesen als einen Mann der ersten Stunde, der wesentlich zum Erfolg des Vereins beigetragen habe. Gleichzeitig warb Räuber um neue Mitglieder, da sich im Verein Nachwuchsprobleme abzeichnen. Auf einstimmigen Beschluss hin soll die Satzung so geändert werden, dass ab 2019 die Einladungen zu den Mitgliedsversammlungen über das gemeindliche Mitteilungsblatt „Oi Bleedche“ und zusätzlich online erfolgen.

In diesem Jahr sind eine Tagesfahrt an den Edersee und ein Waffelessen geplant. Die Beteiligung am Johannis- und Weihnachtsmarkt ist ebenso geplant wie das Federweißer- und Zwiebelkuchen-Fest im Herbst.

Am 23. April wird es einen Vortrag „100 Jahre Ende Erster Weltkrieg“ geben. Thema sollen die Erlebnisse junger Männer sein, die aus den Dörfern des Salzbödetals zunächst euphorisch in den Krieg zogen, um dann schon sehr bald dessen grausame Realität zu erleben.