Artistenschule zeigt Spektakel

MARBURG Die Absolventenshow 2015 der Staatlichen Artistenschule Berlin ist am Sonntag, 30. August, ab 19 Uhr in der Marburger Waggonhalle (Rudolf-Bultmann-Straße 2a) zu sehen. Unter dem Titel "Grammophobia - Ein zirzensisches Spektakel" lockt in einer Dachboden-Szenerie voller Kisten und Gerümpel ein altes Grammophon elf Figuren aus dem verstaubten Mobiliar, die sich zu artistischen Höchstleistungen herausfordern. Doch das Grammophon hat alles im Griff, die Akteure tanzen nach seiner Pfeife, werden über die Bühne gewirbelt und sausen durch die Lüfte. In der Inszenierung von Philipp Boë treffen raffinierte Choreographien auf nacktes Chaos und elegante Akrobatik auf komödiantische Kapriolen. Der Eintritt kostet 20 Euro. (red)